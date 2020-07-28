В Кремле заявили, что за работу над Конституцией могут награждать

Дмитрий Песков отметил, что в рабочей группе были представители разных профессий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Участие в процессе инициирования поправок в Конституции РФ может стать поводом для получения государственной награды. Об этом во время конференц-колла сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Многие получают награды, в том числе из рук президента России. Поэтому я не исключаю, что сам факт участия в процессе инициирования изменений в Конституции, формулировки их, юридической обработки, может стать поводом для того, чтобы отметить государственными наградами», — сказал Песков. Он отметил, что над изменением Конституции работала группа людей, которые формулировали текста поправок.

По словам Пескова, в рабочей группе были представители разных профессий. Представитель Кремля подчеркнул, что многие их низ «не жалели ни сил, ни своего времени».

Внести поправки в Конституцию РФ предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в январе. После этого была создана рабочая группа по разработке изменений в основной закон страны. Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию России проходило с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, поддержали внесение изменений более 70% россиян, напоминает «Национальная служба новостей». Позднее Путин обратился к россиянам с благодарностью, передает RT.

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