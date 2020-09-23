В день смерти Тесака в камере не работало видеонаблюдение

В день смерти известного националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, в его камере не работало видеонаблюдение. Об этом сообщил адвокат Алексей Михальчик.
«Почему-то в день его смерти в той камере, где содержался Максим, не работала видеокамера», — сказал Михальчик. Он отметил, что было найдено большое количество следов крови, и не ясно каким именно способом Марцинкевич покончил с собой, пишет ТАСС.
Отец известного националиста Максима Тесака Сергей не верит в самоубийство сына, передает Mash. Он просит возбудить уголовное дело. Сергей отметил, что очень давно не говорил с сыном.
Отец Марцинкевича и его адвокат прилетели в Челябинск. Они планируют получить на руки результаты экспертиз и транспортировать тело умершего в Москву. Предварительная экспертиза травм националиста по фотографии показала, что он не мог покончить с собой, передает «Национальная служба новостей».
Марцинкевича нашли мертвым 16 сентября в камере СИЗО-3 в Челябинске. Там он находился по пути из Красноярска в Москву, где его должны были допросить в рамках расследования очередного уголовного дела. Также в камере были обнаружены несколько предсмертных записок.
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