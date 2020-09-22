Участник челябинской ОПГ при задержании выстрелил в полицейского

Члена ОПГ Халиулинские судят за попытку застрелить полицейского при задержании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело 29-летнего мужчины о попытке застрелить полицейского при задержании. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщила URA.RU пресс-секретарь надзорного ведомства Наталья Мамаева. По данным URA.RU, задержанный является членом ОПГ «Халиулинские».

«Оперуполномоченный управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области производил задержание обвиняемого в связи с совершением преступления. Обвиняемый, достоверно зная, что перед ним находится представитель власти, из травматического пистолета „Гроза 02“ выстрелил в оперуполномоченного, который своевременно уклонился», — рассказала она.

Как выяснило URA.RU, задержанный — Азат Бабаев. Он является членом ОПГ «Халиулинские», костяк которой из семи человек задержали в конце мая после ограбления пункта приема металлолома. Тогда скрылись два участника группировки Иван Югай (Ваня Резаный) и Ибрагим Мамедов. Их задержали в августе.

Название ОПГ «Халиулинские» произошло от отцовской фамилии Александра Резванова (Халя, Николаич) — Халиулин. Он считался неформальным хозяином Тракторозаводского района Челябинска. Резванова и еще четверых человек расстреляли киллеры в 2006 году. Криминальная империя распалась на несколько ответвлений. Самый крупный осколок группировки возглавил Павел Клевакин по прозвищу Клепа. Он был в числе задержанных в мае.

Перед этим Югай повздорил с представителями азербайджанской диаспоры. В конфликт вмешался вор в законе Надир Салифов (Лоту Гули, Гули Бакинский), позднее убитый в Турции.