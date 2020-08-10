В Челябинске задержали Ивана Югая (Ваня Резаный), скрывшегося после ареста других членов ОПГ «Халиулинские» Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Силовики задержали члена челябинской организованной преступной группировки «Халиулинские» Ивана Югая (Ваня Резаный). Это последний участник ОПГ, сбежавший во время ареста остальных подозреваемых, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Ваня Резаный вместе с Ибрагимом Мамедовым сбежал при аресте их бригады сразу после ограбления пункта металлоприемки. Мамедова задержали практически сразу. А Резаный скрывался больше двух месяцев», — рассказал собеседник. В пресс-службе ГУ МВД по региону воздержались от комментариев.

Название ОПГ «Халиулинские» происходит от отцовской фамилии Александра Резванова (Халя, Николаич) — Халиулин. Он был неформальным хозяином Тракторозаводского района. Его и еще четверых «братков» расстреляли в 2006 году. Криминальная империя распалась. Крупный осколок ОПГ возглавил Павел Клевакин (Клепа).

В конце мая Клевакина задержали вместе с еще шестью участниками ограбления металлобазы. Во время ареста преступники открыли огонь из пистолета и успели достать из чехла ружье. Югай и Мамедов скрылись.

Перед этим Югай повздорил с представителями азербайджанской диаспоры. Те через земляков из екатеринбургской овощебазы №4 и криминального авторитета Рахмана Абдуллаева вышли на вора в законе Надира Салифова (Гули Бакинский), занявшего сторону земляков. Югая поддерживают воры в законе Зураб Енделадзе и Автандил Кобешавидзе. Кроме того, свое слово должен сказать чеченский вор в законе Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский), под влиянием которого находится Челябинская область.