Как изменится криминальный мир в Челябинске после убийства Гули

После убийства Надира Салифова в Челябинской области ожидается передел сфер влияния

статья из сюжета Противостояние воров в законе

Убийство в Турции одного из самых влиятельных воров в законе — 47-летнего азербайджанца Надира Салифова (Гули Бакинский) — может кардинально изменить криминальный рынок Челябинской области. Шанс выйти на первый план получил чеченский авторитет Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский), курирующий колонии и тюрьмы в регионе. Однако свое мнение на этот счет имеют в МВД и ФСБ, сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

Ставленником Гули Бакинского в Челябинской и Свердловской областях является его земляк Рахман Абдуллаев. В Екатеринбурге он курирует овощебазу №4, крупнейшую на Урале. Считается, что через нее контрабандные товары расходятся по всему Уралу. Овощебаза перешла под контроль Гули Бакинского в результате кровавых разборок и убийства его врага, другого вора в законе — Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский). Именно из мести за последнего Хаган Зейналов (Хан Бакинский) расстрелял Гули Бакинского в Турции в ночь на 20 августа.

В Челябинске азербайджанская диаспора, курируемая Абдуллаевым по поручению Гули Бакинского, контролирует некоторые вещевые, фруктовые и овощные рынки, несколько кафе, частично нелегальный алкоголь и сигареты, а также другую контрабанду. Весь поток «черного нала» идет в их «воровской общак».

Источник в одной из силовых структур подчеркивает, что криминальный мир неоднороден. «В Челябинской области просматриваются интересы сразу нескольких воров в законе. Гули контролировал рынки. Все, что касается колоний, тюрем и [запрещенной в России организации] АУЕ — это сфера влияния чеченского вора в законе Ахмеда Шалинского, отбывавшего здесь остаток наказания. Он расставил своих людей на неформальные должности „положенцев“ в колониях региона. Через них Ахмед Шалинский контролирует сбор денег в „воровской общак“», — полагает инсайдер.

На Челябинскую область также влияют уроженец Миасса вор в законе Зураб Енделадзе (Зураб Кутаисский) и свердловский авторитет Автандил Кобешавидзе (Авто Копала). «Но у них локальные интересы, которые пока они не масштабируют на весь регион», — считает собеседник.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что Абдуллаев от имени Гули Бакинского сдерживал распространение влияния Ахмеда Шалинского, Зураба Кутаисского и Авто Копала. «Гули даже собирался короновать Абдуллаева. Но не успел. Сейчас Абдуллаев отбывает наказание в колонии. И его позиции сильно пошатнулись после убийства Гули», — отметил он.

Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский) уже контролирует все тюрьмы и колонии Челябинской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По словам собеседника агентства, «смотрящим» по Челябинской области является Илхам Османов. Он не относится к клану Гули Бакинского. «Смотрящего» назначили уже очень давно по протекции ныне покойного Темури Мирзоева (Тимур Свердловский), племянника убитого вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). «„Смотрящий“ решает все неформальные криминальные вопросы, пока в регионе нет вора в законе. Османов устраивает все стороны», — объяснил инсайдер.

Знакомый с криминальным миром источник добавил, что криминальные финансовые потоки никуда не делись, поэтому после убийства Гули Бакинского стоит ожидать борьбу за них в Челябинской области. Однако он уверяет, что это не приведет к уличным разборкам. «Как и в любой другой сфере, все в криминальном мире держится на личностях. Если нет личности, внутри организации начинается раздрай. Ахмед Шалинский имеет все шансы полностью взять под контроль Челябинскую область. Для этого у него есть все — авторитет, харизма, влияние. Конкуренцию ему могут составить какие-то азербайджанские законники, но это будет сложно. Армянская диаспора замыкается на езидских воров, а они переживают не лучшие времена. Местные авторитеты слабы», — полагает инсайдер.

Сотрудник одной из силовых структур заверил, что МВД и ФСБ держат ситуацию в Челябинской области под полным контролем. «Гули был жестко настроен к славянским ворам. Он хотел, чтобы российские регионы были под контролем его земляков. Не зря в Турции прятался. Но Челябинская область — „красная“, она под контролем силовиков. Если и будет криминальный передел, он пройдет по-тихому. Жуликам не дадут устраивать бардак и беспредел. МВД и ФСБ не допустят нарушения общественного порядка», — заверил силовик.

Он привел пример недавней криминальной войны организованной преступной группировки «Халиулинские» с представителями азербайджанского клана. Обе стороны начали разборки в Челябинске и Екатеринбурге. В их противостояние вмешались воры в законе. Однако ФСБ и МВД пресекли развитие конфликта, не дав сторонам дойти до жертв.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области отказались давать комментарии на эту тему по телефону и попросили прислать письменный запрос. Он выслан. На момент публикации ответа не было. В пресс-службу ФСБ по Челябинской области также направлен запрос.