Воры в законе вмешались в войну криминальных группировок на Урале

ФСБ и полиция предотвратили криминальный беспредел на Урале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Противостояние воров в законе

ФСБ и МВД остановили криминальную войну организованной преступной группировки «Халиулинские» с представителями азербайджанского клана. Обе стороны успели устроить серию кровавых разборок в Челябинске и Екатеринбурге. В их конфликт вмешивались самые влиятельные воры в законе. А во время задержания преступники отстреливались, сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

Силовики задержали семерых грабителей, оказавшихся костяком ОПГ «Халиулинские» Фото: читатель URA.RU

Костяк ОПГ «Халиулинские» был задержан в конце мая сразу после вооруженного ограбления в Челябинске пункта приема металлолома, владельца которого преступники похитили и увезли в неизвестном направлении. В соцсетях долго обсуждали видео случайных свидетелей этой совместной спецоперации ФСБ, полиции и Росгвардии. На кадрах видно, что несколько боевиков оказали сопротивление, кто-то из них попытался отстреливаться. По данным URA.RU, стреляли из травматического пистолета. Еще один из задержанных расчехлил ружье «Сайга». К счастью, он не успел открыть огонь. Этой спецоперацией силовики продемонстрировали, что не допустят «беспредел».

Название ОПГ «Халиулинские» произошло от отцовской фамилии Александра Резванова (Халя, Николаич) — Халиулин. Это был легендарный бандит, неформальный хозяин Тракторозаводского района Челябинска. Резванова и еще четверых его «братков» расстреляли киллеры в 2006 году. Мощная криминальная империя распалась на несколько ответвлений. Самый крупный осколок группировки возглавил Павел Клевакин по прозвищу Клепа.

В поле зрения силовиков Клевакин попадал не раз. Например, в январе 2018 он вместе с только освободившимся из колонии криминальным авторитетом Аведиком Каргиевым устроил поножовщину в ресторане «Максимилианс» (Maximilians).

Клевакина задержали вместе с еще шестью участниками ограбления металлобазы. Одной машине удалось скрыться. В ней были Иван Югай (Ваня Резаный) и Ибрагим Мамедов. «Ваня Резаный успел нажать на газ и проскочить перекресток на красный свет. В это время заблокировали остальные автомобили и занимались задержанием оставшихся семерых подозреваемых», — объяснил собеседник из правоохранительных органов. Ибрагима Мамедова уже задержали.

Иван Югай пока находится в бегах. Однако незадолго до задержания ОПГ «Халиулинские» он стал героем самого громкого конфликта в криминальном мире последнего времени. По данным источника URA.RU, все началось с ссоры с представителями одного из азербайджанских кланов. «Резаный в той ситуации был прав. Он обоснованно ударил виновника конфликта. Тот принял все претензии, признал его правоту и извинился. Но затем пообщался с земляками, в том числе с теми, кто контролирует овощебазу №4 в Екатеринбурге. Его уговорили отомстить. В конце апреля толпа боевиков приехала на черном микроавтобусе, напала на Резаного у подъезда и избила [эксклюзивное видео драки — ниже] его вместе с приятелем», — рассказывает собеседник.

По словам инсайдера, в конфликт вмешались воры в законе. Так, «Халиулинские» работают под началом Зураба Енделадзе (Зураб Кутаисский), который проживал в Миассе. В 2004 году суд Златоуста приговорил его к первому сроку — 6,5 годам колонии за разбой. Зураба Енделадзе короновали по решению Вячеслава Иванькова (Япончик) и Аслана Усояна (Дед Хасан), двух самых авторитетных воров своего времени. На Урале его союзником называют Автандила Кобешавидзе (Авто Копала), которого недавно арестовали в Одессе и поместили в СИЗО в ожидании депортации в Челябинск, где на него завели дело по новой статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Азербайджанская сторона через земляков с екатеринбургской овощебазы №4 вышла на отбывающего срок в колонии криминального авторитета Рахмана Абдуллаева и донесла свою версию событий, а тот передал это одному из самых влиятельных воров в законе Надиру Салифову (Лоту Гули или Гули Бакинский). Последний, не желая усиления Зураба Енделадзе и Автандила Кобешавидзе, поддержал земляков. «Гули прислал прогон [заявление вора] против Вани Резаного. И теперь тот скрывается и от силовиков, и от блатных. Фактически группировка „Халиулинские“ разгромлена. Влияние Зураба Енделадзе подорвано», — продолжает источник.

За порядком в челябинских колониях теперь следит Ахмед Шалинский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитром в этом конфликте должен выступить чеченский вор в законе Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский), который в октябре прошлого года освободился из колонии в Челябинской области, где он отбывал остаток наказания за вооруженный разбой. По данным источников в силовых структурах, криминальный авторитет расставил своих людей (положенцев и смотрящих на зонах и на воле) в регионе. Считается, что Челябинская область находится под его контролем и влиянием.

«Ахмеду было выгодно, чтобы Зураб не усилил свои позиции. Но и людям Гули он не даст прибрать к рукам все, что они хотят. Как куратор региона, Ахмед должен будет уравновесить обе стороны», — считает собеседник.

Другой силовик не понимает, зачем в принципе в разборки двух группировок вмешались воры в законе. «Обычно воры в законе не лезут в личные разборки бандитов и торговцев. Ну, подрались, определились, кто прав, кто виноват. Это постоянно происходит. Но чтобы дотянулись до вора в законе, а тот прислал прогон — такого давно не было. Видимо, между ворами тоже идет передел рынков», — предполагает он.

Силовики заверили, что не допустят криминальный беспредел в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовик заверил, что сотрудники УФСБ по региону и ГУ МВД по области в курсе ситуации и не допустят беспредела в регионе или наведения воровских порядков. В пресс-службе УФСБ сообщили лишь, что по оперативным материалам управления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц, с применением оружия) в отношении задержанных за разбой (ОПГ «Халиулинские»). «Расследованием дела занимается полиция», — заявили в структуре. В пресс-службе ГУ МВД по региону также воздержались от подробностей. «Расследование продолжается», — добавили в ведомстве.