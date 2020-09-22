Леонид Михельсон подписал соглашение с властями Ямала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал соглашение о сотрудничестве с председателем правления «НОВАТЭКа» Леонидом Михельсоном. Как сообщил сам глава округа, бизнесмен и его компания профинансируют проекты по всему Ямалу. Подписание договора произошло на фоне слухов о том, что «Роснефть» поборется с «НОВАТЭКом» за ямальский рынок газа.

«Подписали соглашение о сотрудничестве с компанией „НОВАТЭК“. Важно, что компания помогает не только тем районам, где она работает, — поддержку получили самые разные инициативы по всему региону», — написал Артюхов на своей странице во «ВКонтакте». Отдельно он поблагодарил Михельсона за «вклад в социальное развитие округа».

В пресс-службе правительства ЯНАО уточнили, что соглашение рассчитано до 2024 года. По дополнительному контракту уже в 2020 году деньги получат проекты в семи муниципалитетах Ямала: Салехарде, Новом Уренгое, а также Пуровском, Надымском, Ямальском, Красноселькупском и Тазовском районах. В частности, на финансирование претендуют школы, учреждения культуры и спорта,

Накануне в СМИ появилась информация о том, что «Роснефть» планирует войти на ямальский рынок сжиженного природного газа (СПГ), который сейчас занимает «НОВАТЭК». Обе компании якобы проявляют интерес к Западно-Минховскому лицензионному участку, который ранее правительство РФ выставило на торги, и поборются за него на аукционе.

Леонид Михельсон занимает третье место в рейтинге российских миллиардеров по версии журнала Forbes. Состояние 65-летнего бизнесмена оценивается в 17,1 млрд долларов. Его главному активу, компании «НОВАТЭК», принадлежит проект «Ямал СПГ», запущенный в 2017 году