Российский военный корабль столкнулся с грузовым судном в Дании

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ВМФ, боевой корабль, малый ракетный корабль, айсерб
В момент столкновения на море был туман (Архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Российское военное судно и контейнеровоз столкнулись в проливе Эресунн. На месте ЧП работают датские и шведские спасатели, сообщили в оборонные силы Дании.

«Инцидент произошел у Эресуннского моста ближе к датскому берегу. Причина столкновения пока не известна», — рассказал ТАСС об инциденте. В момент ЧП на море был туман, сообщают шведские СМИ. О пострадавших пока ничего не известно.

Контейнеровоз Ice Rose следовал из Санкт-Петербурга в Гетеборг, Швеция. Куда направлялся российский фрегат — не уточняется, уточнили в армии Дании. Степень повреждения кораблей выясняется, на место выплыл шведский буксир, пишет телеканал «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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