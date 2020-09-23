Российский военный корабль столкнулся с грузовым судном в Дании

В момент столкновения на море был туман (Архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Российское военное судно и контейнеровоз столкнулись в проливе Эресунн. На месте ЧП работают датские и шведские спасатели, сообщили в оборонные силы Дании.

«Инцидент произошел у Эресуннского моста ближе к датскому берегу. Причина столкновения пока не известна», — рассказал ТАСС об инциденте. В момент ЧП на море был туман, сообщают шведские СМИ. О пострадавших пока ничего не известно.

Контейнеровоз Ice Rose следовал из Санкт-Петербурга в Гетеборг, Швеция. Куда направлялся российский фрегат — не уточняется, уточнили в армии Дании. Степень повреждения кораблей выясняется, на место выплыл шведский буксир, пишет телеканал « Царьград ».