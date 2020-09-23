Путин: материнский капитал будет индексироваться ежегодно

Маткапитал планируется индексировать ежегодно
Президент России Владимир Путин заявил об индексации материнского капитала. По его словам, пересмотр суммы капитала будет проводиться ежегодно.
«Материнский капитал будет ежегодно индексироваться», — заявил глава государства во время своего выступления в Совете Федерации РФ. Он также напомнил, что с января следующего года сумма капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей.
Таким образом, сумма материнского капитала в России составит 639 тысяч рублей. При этом сумма выплаты за первого ребенка составит 483 тысячи рублей.
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