Многие екатеринбуржцы жалуются на холод в квартирах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Часть жилого фонда Екатеринбурга до сих пор не подключена к теплоснабжению. Особенно страдают от холода жители Чкаловского района, которые винят в своих бедах городские власти. Однако чиновники и энергетики заверили URA.RU, что вина лежит на управляющих компаниях.

По данным свердловского МинЖКХ на утро 23 сентября среди отстающих муниципалитетов числится Екатеринбург: в городе подключено всего 38% жилого фонда. Пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Анатолий Карманов заявил, что эта информация не соответствует действительности: к теплу подключено 4849 жилых домов — порядка 70%. «В этом году подключение началось раньше обычного, не дожидаясь низких среднесуточных температур», — рассказал Анатолий Карманов. Он добавил, что некоторые УК затягивают процесс запуска тепла по собственной инициативе.

В Свердловском филиале Энергосбыт Плюс отметили, что каждая УК должна получить паспорт готовности. Для его получения необходимо выполнить определенные технические условия, а также погасить имеющие задолженности. Назвать наиболее злостных должников среди УК в «Энергосбыте» на момент публикации затруднились, попросив время для уточнения информации. Между тем, по данным источника URA.RU в энергоснабжающей компании, наибольшую задолженность среди екатеринбургских управляшек накопила УК «Чкаловская». В управляющей компании не ответили на звонок корреспондента.

Между тем, соцсети полны гневных откликов. «Когда перестанете издеваться над людьми в районе и включите отопление? Температуры плюс 3 и ниже по ночам? Вы что там все с ума посходили? У меня дети все простыли, сам хожу с простудой и это во времена короновируса», — написал пользователь off O. На странице чкаловского района в сервисе «Яндекс. Район». «Я не могу замёрзла и ребенок тоже… До 30 числа мы окочуримся совсем. Ни воды горячей не отопления», — прокомментировала Ирина Балясникова.

Как сообщало URA.RU, на совещании уральского полпреда Николая Цуканова с губернатором Евгением Куйвашевым 10 сентября, посвященном подготовке к отопительному сезону, говорилось о невыдаче паспортов готовности 22 муниципалитетам. Полпред выразил опасение, что аутсайдеры заморозят свердловчан.