Организатору пыток в свердловской ИК-2 предъявлено обвинение

Предъявлено обвинение 49-летнему Александру Булакову по кличке Булка, известному как «ломщик» из ИК-2 в Екатеринбурге. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Булакову предъявлено обвинение по статье 209 „бандитизм“. Расследование ведется в четвертом уральском следственном управлении СК РФ», — сообщил инсайдер. Пока неизвестно, идет ли речь о преступлениях, совершенных в ИК-2, или на свободе. В четвертом следственном управлении СК РФ от комментраиев воздержались.
Ранее URA.RU писало, что герой бандитских разборок начала 90-х, известный силовикам по покушению на казака-спецназовца Юрия Альтшуля, Булаков считался «ломщиком» в ИК-2. По версии следствия, именно Булаков организовал пытки состоятельных заключенных колонии, чтобы они делились деньгами. По ряду эпизодов, связанных с истязаниями, в ноябре 2017 года замначальника ИК-2 Михаил Белоусов был приговорен к шести с половиной годам заключения. Булаков тогда скрылся от следствия, и 4 мая 2016 года был объявлен в федеральный розыск.
Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали Булакова 11 сентября 2019 года. На следующий день Булакова арестовали в Верх-Исетском суде.
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