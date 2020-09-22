Зэк из ХМАО уговаривал сокамерников убивать неверных

Мужчину подозревают в вербовке террористов как внутри колонии, так и за ее пределами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Убийца, отбывающий наказание в Сургутской исправительной колонии №11, несколько лет распространял среди сокамерников идеи радикального ислама и оправдывал убийства людей другой веры. Также он вербовал сторонников и вне колонии, пользуясь мобильным телефоном, склоняя своих собеседников к участию в террористической деятельности. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении следственного комитета РФ по ХМАО.

«С 2016 по 2019 годы мужчина беседовал с сокамерниками, показывал им с мобильника видеоролики боевых действий, оправдывал терроризм и действия боевиков. Также призывал с оружием в руках совершать физическое уничтожение лиц, не исповедующих религию, адептом которой являлся», — добавили в следкоме.

Кроме этого, имея мобильный телефон, вербовщик общался с людьми и вне территории колонии, призывая тех вступать в банды и воевать в Сирии на стороне террористов. URA.RU выяснило, что что 41-летний мужчина был осужден в 2008 году за убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и должен был выйти на свободу 2024 году. Сейчас в отношении него возбуждено новое уголовное дело, но уже по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма). В случае, если суд признает его виновным, к его нынешнему сроку могут добавиться еще от двух до пяти лет заключения.

Ранее URA.RU писало, что колонии ХМАО становятся рассадниками радикальных идей ислама. Распространение экстремизма в российских колониях получило название «тюремный халифат».