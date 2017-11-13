В Югру пришел «тюремный халифат»: ислам принимают прямо в СИЗО

23:53 13 ноября 2017 0

Почти в каждой югорской колонии есть православные храмы и мечети. Как минимум, организованы молельные комнаты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Колонии ХМАО становятся рассадниками радикальных идей ислама. Об этой угрозе заявили во время окружного форума «Югра многонациональная». В зонах ХМАО отбывают сроки осужденные по статьям «экстремизм» и «терроризм», которые распространяют учения запрещенных в России течений ислама, а православные священники уверены: одной из причин стала недоработка со стороны мусульманского духовенства.

Проблему во время форума озвучил начальник управления по вопросам правопорядка и безопасности Нижневартовска Сергей Ефремов. По его словам, в расположенной рядом с городом колонии №15 становится все больше последователей ислама. «В колониях заключенные стали принимать мусульманскую веру», — отметил Ефремов, добавив, что у властей нет точных данных, принимают ли новые правоверные традиционный ислам или идеи экстремистов.

Площадка «Православие и ислам» на форуме «Югра многонациональная» вскрыла неожиданную проблему: радикальный исламизм ушел в колонии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Эту информацию подтверждают в ханты-мансийской православной епархии. Глава отдела по тюремному служению епархиального управления Георгий Кошелев объясняет: заключенные подвержены влиянию религиозных фанатиков. «Человек еще не знает тюремных порядков, он попадает в трудную жизненную ситуацию, у него есть потребность в защите. Поэтому тот, кто окажется рядом может повлиять, особенно, если у человека нет четких религиозных представлений», — комментирует Георгий Кошелев, отмечая, что ислам в таких условиях могут принять даже крещенные в детстве люди.

По данным православных священников, проблема актуальнее всего для колонии №15, расположенной рядом с Нижневартовском — там содержится около 15 человек, осужденных за экстремизм и терроризм. Именно они считаются главными распространителями учений радикального ислама. Ситуация усугубляется бездействием мусульманского духовенства.

«Мусульманские священники ходят в колонию не так часто, как православные. С нашей стороны все было согласовано, от [муфтия ХМАО] Тагира Хазрата пришел список [одобренных] священнослужителей, но необходим конкретный график посещений, потому что это все-таки колония. Пока график не пришел. К примеру, православные священники бывают в колониях минимум раз в месяц, или даже раз в неделю. Думаю, Тагир Хазрат услышал о проблеме, и после согласования графика работа будет проводиться», — отметил Георгий Кошелев, ответив, что чаще ислам принимают все-таки не в самих колониях, а в СИЗО или во время этапирования из одного места заключения в другое.

Колония №15 в Нижневартовске — именно там содержатся несколько экстремистов и террористов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Распространение экстремизма в российских колониях получило название «тюремный халифат». Новое для Югры явление ранее появилось в тюрьмах республик Северного Кавказа, а также Татарстана и Башкортостана. «Надо понимать, что зэки не самые умные люди на свете и легко поддаются промыванию мозгов. В тюрьмах по всей стране отбывает срок тысячи террористов, которые исповедают ислам и получили наказание за террористическую деятельность. Они являются отличными агитаторами своих идей. В результате, молодые русские ребята получившие срок по своей глупости, могут выйти на свободу членами ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), настоящими и опасными террористами», — считает источник в силовых структурах.

Известны случаи, когда проповедники радикального исламизма специально попадали в тюрьмы, чтобы вербовать новых последователей.

Так было, например, в Башкирии, где идеологи запрещенной в России организации «Хизб-ут-Тахрир аль Ислами», отправлялись в колонии на незначительные сроки до двух лет ради пропаганды среди осужденных.

Именно ячейка «Хизб-ут-Тахрир аль Ислами» несколько лет действовала в Нижневартовске и соседних городах — за время работы им удалось завербовать, только по официальным данным, порядка 15 местных жителей. Ячейка считается ликвидированной, а главари отправились за решетку. И теперь, судя по всему, ведут свою деятельность в колонии.

К Тагиру Хазрату возникло много вопросов — в том числе из-за распространения радикального исламизма в Югре Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава мусульманского духовенства Югры Тагир Хазрат, услышав вопрос, отказался комментировать, сославшись на занятость. В пресс-службе Совета муфтиев России на звонки корреспондента агентства не ответили. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО на момент публикации материала комментарий по сложившейся ситуации не предоставили.

В пресс-службе региональной УФСИН заявили, что их специалистов не приглашали на форум «Югра многонациональная», и по их данным, количество правоверных мусульман в колониях округа остается на прежнем уровне. «Фактов принятия ислама исправительных учреждениях УФСИН России по ХМАО-Югре в 2017 году не зарегистрировано. На форуме „Православие и ислам в Югре“ освещение вопросов, касающихся деятельности исправительных учреждений округа не планировалось. Представители уголовно-исполнительной системы округа на данный форум приглашены не были и в известность не поставлены», — заявили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что общая численность осужденных, регулярно посещающих богослужения в колониях, составляет около 150 православных и около 100 мусульман — при этом действующие югорские зоны (две в Сургуте и одна в Нижневартвоске) согласно данным из открытых источников способны принять более 5 тыс. человек.

Напомним, 19 августа в Сургуте религиозный фанатик Артур Гаджиев устроил массовую резню. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. Боевики этой же организации в 2014 году готовили теракт в мечети Пыть-Яха — бомба не взорвалась, а практически все террористы позднее были пойманы. Ранее в Югре также были задержаны и осуждены последователи «Хизб-ут-Тахрир аль Ислами».

Известно, что в югорских тюрьмах осужденные по экстремистским статьям находятся на особом контроле. В исправительных учреждениях проходят лекции, направленные против идей радикального ислама — например, приезжали лекторы из Татарстана. Добавим, по итогам форума «Югра многонациональная» представители властных и силовых структур обратились к священникам с просьбой усилить свое влияние в колониях.

«URA.RU» будет следить за развитием ситуации.