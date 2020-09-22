После независимой экспертизы Максима «Тесака» Марцинкевича похоронят в Москве Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Отцу националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем «Тесак», 23 сентября выдали тело сына в челябинском областном морге. Сергей Марцинкевич и сопровождающий его адвокат Иван Сидоров транспортируют его в Москву, где покойного похоронят на одном из столичных кладбищ.

«Родственники Марцинкевича видели тело, получили нужные бумаги. Теперь его транспортируют в Москву, за счет родителей», — сообщает «Mash». При этом, по данным издания, в выданных отцу документах причиной смерти называется «асфиксия, «повешение, удушение и удавление с неопределёнными намерениями». Время смерти — около полуночи 16 сентября (ранее говорилось, что она наступила в период с 6:45 до 8:00 утра).

Как заявил журналистам адвокат Сидоров, следователь подтвердил, что в одиночной камере СИЗО №3, где Тесак ожидал отправки на допрос в Москву, не работала камера наблюдения. С учетом иных нестыковок в официальной версии родные собираются заказать собственную экспертизу, чтобы понять — не было ли произошедшее доведением до суицида либо даже убийством. Эти подозрения и намерения подтвердил также в разговоре с URA.RU представляющий интересы семьи адвокат Алексей Михальчик.