22 сентября 2020

Структура Вексельберга отвоевала землю у банды в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, эпидемия, covid-19
Администрация Кольцово боролась за землю два года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Администрация аэропорта Кольцово (которым управляет холдинг «Аэропорты регионов», входящий в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) выиграла спор с авторитетными бизнесменами за землю рядом с воздушной гаванью. Как стало известно URA.RU, судебным приставам после двух лет конфликта удалось ликвидировать незаконную автостоянку по адресу ул. Бахчиванджи, 23/1.

Аэропорт должен был занять участок (предоставленный ему правительством под вольеры для дрессировки собак) еще в 2018 году, однако его представители неоднократно сталкивались с сопротивлением владельцев нелегальной парковки. По неподтвержденной информации, их стоянка принимала до 200-300 автомобилей в сутки. Плата за охрану машин составляла 200 рублей.

В один из визитов на место приставов и сотрудников ЧОП «группа неустановленных лиц в количестве не менее 20 человек» «напала» на представителей власти и охранников, «привлеченных для освобождения и охраны участка». Об этом говорится в обращении аэропорта на имя главы свердловской полиции Александра Мешкова и зампрокурора Александра Юровских, датированном 3 сентября (есть в распоряжении URA.RU).

В итоге конфликт разрешился только несколько дней назад, сообщили URA.RUв пресс-службе Кольцово URA.RU: «После освобождения участка от незаконной стоянки, его планируют использовать производственные службы аэропорта». В ГУ МВД РФ по Свердловской области также заявили, что «проблемный вопрос, о котором идет речь, уже решен». «Земельный участок, выделенный для дрессировки служебных собак, занимают представители организации заявителя», — рассказали в полиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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