Фильм ужасов так и не стал реальностью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Молодой житель Челябинска собрался устроить массовое побоище в одном из кинотеатров города. В процессе подготовки его задержали силовики, изъяв при этом оружие, сообщили источники URA.RU в правоохранительных органах.

«Намерения 17-летнего парня помогла выявить, в том числе, излишняя активность в соцсетях. По предварительным данным, он готовился устроить массовое убийство посетителей кинотеатра во время демонстрации фильма ужасов. В жилище задержанного изъяли бейсбольную биту, а также три ножа с длинными клинками», — рассказал собеседник.

«Все эти предметы были приобретены недавно, только что купленные ножи парень даже не успел распаковать. В принадлежащих ему тетрадях была обнаружена сатанистская символика и повторяющаяся дата — 23 сентября», — добавил источник.

По его словам, сейчас произошедшим занимается СКР. «Задержанный несовершеннолетний, это сфера компетенции следственного комитета», — пояснил он. В пресс-службе регионального управления СКР, в свою очередь, сообщили URA.RU, что не располагают информацией по этому делу.