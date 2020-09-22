Шестой вуз Перми ввел карантин для своих студентов

В пермском филиале «Вышки» у студентов выявили коронавирус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермский филиал «Высшей школы экономики» отправил часть студентов на карантин в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом. Об этом URA.RU рассказала начальник центра маркетинга и коммуникаций вуза Екатерина Анферова.

«У нас в вузе один сотрудник и пять студентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Они, а также студенты из контактной группы, переведены на «дистанционку», — сказала Анферова. Сколько именно студентов отправлено на карантин, в НИУ ВШЭ в Перми уточнить затруднились.

Пермский филиал «Высшей школы экономики» стал шестым по счету вузом, где из-за коронавируса ввели удаленное обучение. Ранее частично дистант был введен в Фармакадемии, а также медицинском, педагогическом, классическом и техническом университетах города Перми.