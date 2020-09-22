В Курганскую область привезут самые опасные промышленные отходы

Обещают, что захоронения отходов не будет — их будут перерабатывать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На завод в Щучье (Курганская область), где уничтожали химоружие, повезут промышленные отходы 1 и 2 классов опасности. Предприятие начнёт работать в конце 2023 года. Об этом URA.RU стало известно на встрече журналистов с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым.

«Промышленные отходы в Курганскую область будут привозить с близлежащих регионов. Это предусмотрено федеральной схемой обращения с отходами 1 и 2 классов опасности, утвержденной правительством РФ», — рассказали в Росатоме.

На переоборудование завода в Щучье предусмотрено около 6 млрд рублей. Перевозка отходов будет производиться на специальном транспорте, оборудованном системой ГЛОНАСС. «Отходы 1 и 2 классов опасности будут полностью перерабатываться. Никакого захоронения там, тем более радиоактивных отходов, не будет», — уточнили в корпорации.

В Росатоме пояснили, что всего по стране начнут работать 7 аналогичных предприятий. Это необходимость, потому что ежегодно в России образуется 350 тысяч тонн промышленных отходов. Кроме того, имеют накопления прежних лет. Самые крупные места хранения таких отходов под Санкт-Петербургом и Усолье (Иркутская область).