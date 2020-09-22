В тюменском правительстве новая отставка

Николай Пуртов покинул должность с 23 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов ушел в отставку. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор, сообщается на официальном сайте правительства области. Ранее была уволена директор регионального департамента недропользования и экологии Жанна Злобина.

«Николай Пуртов увольняется по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы», — отметили в ведомстве. Должность он покидает 23 сентября. Кандидат на его должность пока не найден, сообщают источники URA.RU.

Николай Пуртов возглавил департамент лесного комплекса в марте 2018 года. Начинал государственную карьеру в 2016 году с должности замглавы Тюменского муниципального района, вырос до первого заместителя.

Глава департамента недропользования Злобина была уволена в апреле 2020 года. На ее должность спустя три месяца была назначена Елена Уляшева.