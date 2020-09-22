22 сентября 2020

У пермской семьи силой отобрали троих детей. «Вывезли за пять минут»

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, игрушки, детские игрушки, детская комната
Последние четыре месяца дети находятся в приюте Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке Кормовище Пермского края органы опеки силой изъяли у многодетной семьи троих детей. О произошедшем URA.RU рассказал отец семейства Александр Атаманенко. Мужчина пояснил, что его дети, младшему из которых три года, уже четыре месяца находятся в приюте.

«26 мая приехали представители ОДН (отдел полиции по делам несовершеннолетних) и опеки. Завернули жене руки, не показывая никаких документов, вырвали [из рук] детей. Они начали реветь. Дочь вообще спала — они (сотрудники полиции и органов опеки — прим.ред.) всех их погрузили в машину и вывезли за пять минут», — пояснил Атаманенко, уточнив, что на тот момент его жена ждала четвертого ребенка и находилась на девятом месяце беременности.

Семья, по словам Атаманенко, не состояла на учете в органах опеки, как неблагополучная, но ей оказывалось «социальное сопровождение». Родители детей обратились с жалобой на действия сотрудников органов опеки в соцзащиту, полицию и прокуратуру. «Везде один ответ: „Ждите“, — проводится проверка. Когда она закончится — неизвестно», — добавил мужчина.

URA.RU направило запросы в адрес министерства социального развития Пермского края, ГУ МВД по региону и Уполномоченного по правам ребенка с просьбой дать оценку действиям сотрудников опеки. На момент опубликования материала ответы не получены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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