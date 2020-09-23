Путин дал сигнал одной из важнейших корпораций России

Владимир Путин встретился с представителями атомной промышленности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин провел встречу в преддверии Дня работника атомной промышленности с представителями отрасли. По словам руководителя «Атоминфо» Александра Уварова, внимание главы государства к отрасли говорит о ее важности для экономики страны.

«Атомная отрасль одна из ключевых отраслей экономики страны. Мы обгоняем показатели, которые у нас были во времена СССР. Это произошло благодаря тому, что в 1990-е годы, несмотря на все сложности, мы не бросили строить атомные энергоблоки. Хоть это было непросто, но сохранили потенциал, производство и, самое главное, людей», — рассказал Уваров URA.RU.

Он отметил, что в современных условиях это позволяет Росатому выходить на передовые позиции в мире по заказам атомных энергоблоков и по многим другим атомным технологиям. В ходе встречи Владимир Путин также отметил успехи Росатома. Он обратил внимание на работу компании, направленную на достижение экологически чистой атомной энергетики, которая станет возможна с внедрением реакторов следующего поколения. Госкорпорация озабочена созданием технологий переработки опасных отходов. По словам Путина, важным достижением Росатома стало обновление атомного ледокольного флота страны и создание современных цифровых платформ.

Президент РФ также вспомнил, что подписал указ о создании профессионального праздника 15 лет назад, и поздравил представителей отрасли. В ходе встречи он вручил звезду Героя труда научному руководителю Российского федерального ядерного центра — ВНИИ технической физики Георгию Рыкованову.