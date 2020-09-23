Захарова: ни Россия, ни СССР никогда не создавали «Новичок»

Мария Захарова обвинила Запад в разработке «Новичка» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

В России и СССР никогда не велось разработок и не производилось вещества с названием «Новичок». Зато такие исследования вел Запад, заявила на брифинге официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Мы неоднократно заявляли, что ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием „Новичок“ никогда не осуществлялось», — цитирует Захарову «Национальная служба новостей». Представитель МИД подчеркнула, что не существует и не может существовать доказательств применения Россией «Новичка» в отношении блогера Алексея Навального.

Захарова считает недопустимой западную риторику на эту тему. Разговоры же СМИ и частных лиц о «Новичке» и Навальном вообще не нуждаются в комментариях властей, уверена представитель министерства.

Россия уже отмечала ранее нестыковки, которые есть в деле Навального. Документы с указанием на это власти направили в Европу, пишет агентство Nation news.

Блогеру стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Состояние Навального было настолько плохим, что пилоту пришлось экстренно сажать самолет в Омске. Там блогер впал в кому. Его родные не захотели, чтобы Навального спасали российские врачи и потребовали его перевозки в Германию, где он и пришел в себя через несколько недель.