Сыновья белорусского лидера, по мнению эксперта, не являются сильными политическими фигурами Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Для большей части белорусов фамилия Лукашенко носит негативный оттенок. Поэтому в случае предполагаемого транзита власти действующий президент республики не будет выставлять в качестве преемника кого-то из своих сыновей. Победить на новых президентских выборах больше шансов у политзаключенного Сергея Тихановского. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился политолог, эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец.

«Если Лукашенко с помощью конституционной реформы попытается сделать своего сына, например вице-президентом, это лишь спровоцирует новые беспорядки. Средний его сын Дмитрий — человек совершенно без харизмы, Виктор — человек, хоть и выглядящий брутально, но абсолютно лишен политической интуиции. А Николай хоть и достаточно умный парень, но слишком молод», — рассказал эксперт.

В случае, если до следующих президентских выборов в республике допустят арестованных кандидатов, то сильным политиком с точки зрения поддержки общества, по мнению политолога, станет Сергей Тихановский. По словам Болкунца, успех данного политика во многом является заслугой его жены — Светланы Тихановской, которая провела блестящую президентскую кампанию.

Болкунец также назвал мифом появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что при транзите власти Лукашенко может послушаться Москву и представить в качестве преемника арестованного в настоящее время белорусского банкира Виктора Бабарико. По мнению политолога, Кремль не видит в бизнесмене сильную политическую персону.