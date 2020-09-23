23 сентября 2020

В России предложили не увольнять за пьянство на работе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа за компьютером. Иллюстрации. Екатеринбург, ноутбук, интернет, клавиатура, работа, фриланс, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка
Работодатель может уволить сотрудника только в одном случае Фото: Анна Майорова © URA.RU

Норма об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения не должна распространяться на дистанционный труд. Это следует из рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе.

«На удаленный труд не будет распространяться норма об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», — приводят «Известия» выдержку из документа. Кроме того, с дистанционным работником нельзя будет расстаться за отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня. Однако если работник не выходит на связь, работодатель вправе уволить его.

Остальные основания для увольнения останутся прежними и будут распространяться как на традиционную, так и на удаленную работу. Поправки в законопроект еще обсуждаются, завершить работу планируется в течение осенней сессии.

Ранее сообщалось, что в России прорабатываются поправки в трудовой кодекс, которые позволят многим работникам трудиться дистанционно. По словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, изменения создают новые предпосылки для трудовой мобильности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...