В России готовят масштабные изменения в Трудовой кодекс

В Трудовой кодекс РФ планируется внести изменения, связанные с удаленной работой Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России прорабатываются изменения в трудовой кодекс, которые позволят многим работникам трудиться дистанционно. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. При этом он подчеркнул, что эти изменения создают новые предпосылки для трудовой мобильности.

«Мы понимаем прекрасно, что вносимые изменения формируют новые предпосылки для трудовой мобильности. При этом основная наша задача — сохранение прав наших работников», — цитирует RNS Котякова. Также Минтруда и Федерации независимых профсоюзов России предстоит проанализировать итоги эксперимента по введению электронного документооборота.

Некоторые россияне перешли на удаленную работу после введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. После стабилизации эпидемической ситуации многие вернулись в офисы. Однако мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что руководителям организаций стоит по возможности сохранять режим удаленной работы для сотрудников.

Ранее стало известно, что работодателей обяжут выплачивать тройное пособие сотрудникам при закрытии компании. В противном случае владелец фирмы просто не сможет ее ликвидировать. Соответствующие поправки в ТК РФ начали действовать с 13 августа. Также в кодекс внесено изменение, согласно которому россиянам старше 40 лет предоставили дополнительный оплачиваемый выходной. Однако потратить этот день можно будет только на прохождение диспансеризации.