Доктор Мясников оценил риск повторного карантина в России

Благодаря ограничительным мерам возможно сгладить пик эпидемии, считает врач Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Карантин является необходимой мерой в острый период развития COVID-19. Об этом в своем Instagram написал телеведущий и врач Александр Мясников.

По его словам, благодаря ограничительным мерам возможно сгладить пик эпидемии и распределить нагрузку на здравоохранение, сделав её более равномерной. «Пока что мы не знаем пути предохранения от коронавируса. Как мы видим, карантины и блокады ничего не остановили. Это необходимая мера в острый период», — считает Мясников.

Он считает, что в России не введут повторный карантин без самой острой угрозы, «понимая все социальные последствия таких мер». Также он отметил, что COVID-19, вероятнее всего, останется с человечеством навсегда, заняв свое место в «нескончаемом ряду вирусов».

Ранее Мясников заявил, что россияне должны быть рады росту заболеваемости. Благодаря этому, по его мнению, быстрее образуется популяционный иммунитет. Недавно врач заявил, что человечеству грозит инфекция, которая может быть намного страшнее коронавируса.