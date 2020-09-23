Жириновский перечислил три варианта объединения России и Беларуси

По мнению Жириновского, при объединении государств ни одна сторона ничего не потеряет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Существует несколько путей объединения России и Беларуси: с помощью вхождения одной страны в состав другой, создания конфедерации или реального Союзного государства. Так считает глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«Если Лукашенко поддержит вариант присоединения к России, то достаточно, чтобы Верховный совет Белоруссии обратился с просьбой к Путину, как это было с Крымом, о вхождении в состав РФ», — сказал Жириновский «Комсомольской правде», комментируя первый вариант.

Политик также напомнил, что в случае конфедерации создается абсолютно новое государство, а при Союзном государстве вводится единая валюта, но у стран сохраняются герб, гимн и флаг. Жириновский считает, что при объединении РФ и Беларуси ни одна сторона ничего не потеряет.

Ранее политический аналитик и журналист Анатолий Вассерман назвал срок объединения двух стран. Он считает, что Беларусь объединится с Россией во время следующего президентского срока Александра Лукашенко. При этом журналист выразил абсолютную уверенность, что глава Беларуси будет избран президентом еще раз.