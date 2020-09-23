23 сентября 2020

Жириновский перечислил три варианта объединения России и Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, жириновский владимир
По мнению Жириновского, при объединении государств ни одна сторона ничего не потеряет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Существует несколько путей объединения России и Беларуси: с помощью вхождения одной страны в состав другой, создания конфедерации или реального Союзного государства. Так считает глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«Если Лукашенко поддержит вариант присоединения к России, то достаточно, чтобы Верховный совет Белоруссии обратился с просьбой к Путину, как это было с Крымом, о вхождении в состав РФ», — сказал Жириновский «Комсомольской правде», комментируя первый вариант.

Политик также напомнил, что в случае конфедерации создается абсолютно новое государство, а при Союзном государстве вводится единая валюта, но у стран сохраняются герб, гимн и флаг. Жириновский считает, что при объединении РФ и Беларуси ни одна сторона ничего не потеряет.

Ранее политический аналитик и журналист Анатолий Вассерман назвал срок объединения двух стран. Он считает, что Беларусь объединится с Россией во время следующего президентского срока Александра Лукашенко. При этом журналист выразил абсолютную уверенность, что глава Беларуси будет избран президентом еще раз.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...