Путин проведет встречу с губернатором ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова примет участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиными. URA.RU это подтвердили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
Онлайн-общение состоится в обед. Вместе с Комаровой, на встрече с президентом будут все губернаторы, выборы которых состоялись в единый день голосования. О планируемой встрече ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Точная тема разговора пока не известно, но для Комаровой это будет первая публичная встреча с Путиным после 3 июня, когда глава региона заручилась поддержкой Путина для выдвижения на новый губернаторский срок. Тогда же Комарова доложила президенту об экономической ситуации в регионе, демографических показателях, строительстве, реализации нацпроектов.
Ранее URA.RU писало, что 13 сентября Наталья Комарова официально вступила на новый губернаторский срок. Инаугурация состоялась в концертно-культурном центре «Югра-классик». На событии событии присутствовала вся политическая элита Ханты-Мансийского округа, а также соседних регионов.
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