23 сентября 2020
22 сентября 2020

Путин проведет встречу с губернатором ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск , комарова наталья
Это будет первая публичная встреча Путина с Комаровой, после ее назначения на новый губернаторский срок Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор ХМАО Наталья Комарова примет участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиными. URA.RU это подтвердили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Онлайн-общение состоится в обед. Вместе с Комаровой, на встрече с президентом будут все губернаторы, выборы которых состоялись в единый день голосования. О планируемой встрече ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Точная тема разговора пока не известно, но для Комаровой это будет первая публичная встреча с Путиным после 3 июня, когда глава региона заручилась поддержкой Путина для выдвижения на новый губернаторский срок. Тогда же Комарова доложила президенту об экономической ситуации в регионе, демографических показателях, строительстве, реализации нацпроектов.

Ранее URA.RU писало, что 13 сентября Наталья Комарова официально вступила на новый губернаторский срок. Инаугурация состоялась в концертно-культурном центре «Югра-классик». На событии событии присутствовала вся политическая элита Ханты-Мансийского округа, а также соседних регионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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