В Курганской области загрязняют главную реку

Источник загрязнения Тобола предположительно находится в Кетовском районе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области регулярно загрязняют реку Тобол. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз», ссылаясь на недавние исследования. Данная река является главным источником пресной воды в Кургане.

Аккредитованная лаборатория компании в августе зафиксировала значительное ухудшение микробиологических показателей в реке. «Было обнаружено превышение многолетних значений по микробиологии», — цитирует пресс-служба директора компании Владимира Овсянникова. Он добавил, что Тобол загрязняют систематически.

В сентябре в лаборатории «Водного Союза» были проведены новые исследования воды в реке. Результаты анализов показали, что загрязнение Тобола предположительно происходит в Кетовском районе.

Представители компании обратились в надзорные органы с просьбой провести проверку по данному факту и установить причины загрязнения. Ранее «Водный Союз» сообщал, что выбросы токсичных веществ в коллекторы Кургана приводят к уничтожению микроорганизмов, которые помогают в работе очистных сооружений городской канализации.