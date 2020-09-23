В заксобрании ЯНАО официально избрали нового спикера

За предложенные кандидатуры проголосовали 19 присутствующих на заседании депутатов Фото: телеграм-канал Заксобрания ЯНАО

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Председателем законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва официально избран Сергей Ямкин. Депутаты регионального парламента единогласно проголосовали за его кандидатуру на первом заседании в новом составе 24 сентября.

Итоги тайного голосования: из 19 присутствующих «за» проголосовали 19, «против» — 0, воздержались — 0. «Избранным председателем считается Ямкин Сергей Миронович», — объявил председатель счетной комиссии заксобрания Игорь Герилишин.

Ранее сообщалось, что кандидатура Ямкина, занимавшего пост председателя заксобрания последние пять лет в предыдущем созыве парламента, была утверждена президиумом ямальского политсовета «Единой России». Первым избранного спикера поздравил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, присутствовавший на заседании.

Также на заседании были названы имена трех заместителей председателя регионального парламента. Бывший первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников стал первым вице-спикером, заместителями стали глава фракции «Единой России» Виктор Казарин и экс-замгубернатора Наталия Фиголь.

Седьмой созыв заксобрания ЯНАО был избран на выборах 11—13 сентября. По итогам голосования «Единая Россия» получила 18 из 22 мандатов. В состав парламента вошли два бывших заместителя Артюхова — Алексей Ситников и Наталия Фиголь. Обновление заксобрания позволило ямальскому губернатору запустить большое обновление власти в регионе.