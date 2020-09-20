В заксобрании ЯНАО выбрали спикера и лидера единороссов

Единороссы-руководители сохранят свои посты в ямальском парламенте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

На должность спикера заксобрания ЯНАО выдвинут Сергей Ямкин, уже занимавший этот пост в предыдущем созыве парламента. Такое решение принял президиум ямальского политсовета «Единой России». Об этом сообщили в отделении партии по итогам заседания с участием губернатора Дмитрия Артюхова.

«На должность председателя законодательного собрания седьмого созыва ЯНАО путем голосования определена кандидатура Сергея Ямкина», — рассказали в пресс-службе реготделения. Вопрос об окончательном утверждении нового спикера будет решен 24 сентября на организационном заседании. Ямкин поблагодарил однопартийцев за доверие и заявил, что с окончания полномочий предыдущего созыва работа парламента не прекращалась.

Также единороссы выбрали кандидата на пост главы своей фракции в заксобрании. Как и в прошлом созыве, руководить «Единой Россией» в парламенте предложили Виктору Казарину. Новую должность выбрали и для бывшей замгубернатора Наталии Фиголь, ставшей депутатом. Она избрана заместителем секретаря ямальского реготделения. Руководить ячейкой продолжит Алексей Ситников.

Седьмой созыв заксобрания ЯНАО был избран на выборах 11—13 сентября. По итогам голосования «Единая Россия» получила 18 из 22 мандатов. В состав парламента вошли два бывших заместителя Артюхова — Алексей Ситников и Наталия Фиголь. Обновление заксобрания позволило ямальскому губернатору запустить большое обновление власти в регионе.