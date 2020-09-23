23 сентября 2020
22 сентября 2020

Челябинская область поставила антирекорд по заболевшим COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский клипарт. Магнитогорск, скорая медицинская помощь, фельшер, противочумной костюм
Ситуация начинает ощутимо тревожить власти и медиков Челябинской области Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области к утру 24 сентября произошло 82 новых случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 80). Среди инфицированных пять школьников, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Таким образом, поставленный в выходные рекорд по заражениям последних трех месяцев — 81 случай за сутки — не продержался и недели.

«С начала пандемии произошло 16 248 случая заражения, сейчас лечатся 3 132 южноуральца. Скончались за сутки три человека в возрасте 56, 70 и 85 лет. При этом самая младшая пациентка погибла от коронавирусной пневмонии. У остальных COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 109 человек, с начала пандемии — 12 615 жителей области.

Челябинская область находится на втором этапе снятия карантина, режим повышенной готовности в регионе продлен до 4 октября. При этом перестали действовать практически все ограничения, исключая рекомендации самоизолироваться южноуральцам 65+ и требования носить маски в транспорте и общественных местах, которые повсеместно игнорируют. При этом область вернулась к показателям заболеваемости, характерным для разгара пандемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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