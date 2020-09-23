23 сентября 2020
22 сентября 2020

Челябинский вуз перевел иностранцев на дистанционное обучение

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Челябинский вуз дистанционно учит иностранных студентов лечить людей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Южно-Уральский государственный медуниверситет (ЮУГМУ) перевел на дистанционное обучение зарубежных студентов, не имеющих возможности приехать в Россию из-за карантина по коронавирусу. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь вуза Кирилл Ратников, для иностранцев, границы с которыми открылись, организовано помещение-обсерватор на 48 мест для размещения на двухнедельную изоляцию и обследования на COVID-19.

«Значительная часть студентов-иностранцев не смогла попасть в Россию и вовремя приступить к занятиям. Преимущественно это молодежь из соседнего Казахстана. Лекции и практические занятия для них проводятся на платформе „Zoom“ в режиме онлайн-видеоконференции. Им открыт доступ к электронным комплектам учебно-методических пособий. Недавно восстановили прямое авиасообщение между Россией и Казахстаном. Вуз подготовил специальное помещение-обсерватор на 48 мест, где иностранные студенты будут размещены на двухнедельную изоляцию», — рассказал собеседник.

По словам Ратникова, на изоляцию отправляют всех без исключения прибывающих иностранных студентов. Кроме того, они в обязательном порядке проводят на 10—12 день обследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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