Сотни курганцев могут остаться без воды из-за аварии

Жителей Заозерного предупредили о перебоях с водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более десятка домов в Заозерном районе Кургана могут остаться без воды 25 сентября из-за аварии на водопроводе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного Союза».

Порыв произошел в 6 микрорайоне. «Для устранения аварийной ситуации на водопроводе 25 сентября с 09.00 до 21.00 возможно отключение холодного водоснабжения», — рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Перебои с водой возможны в 6 микрорайоне, дома №№ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 13, 14, 15в, 16а. В частности, без воды могут остаться детские сады №138 и №131, школа №5 и теплопункт №158. В «Водном Союзе» просят потребителей заранее сделать запасы воды.

96% канализационных и 75% водопроводных сетей Кургана полностью изношены, ранее сообщало URA.RU. Для полного обновления систем водоснабжения и водоотведения необходимо около 22 млрд рублей. Отрасль не получает необходимых средств из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.