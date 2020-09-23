23 сентября 2020
22 сентября 2020

Челябинцам начали ставить прививки от коронавируса. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививка от ковид. Челябинск
Первыми от инфекции защитят борющихся с ней врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинске начали ставить прививки от коронавируса. Первыми вакцину получили врачи, часто контактирующие с носителями инфекции, передает корреспондент URA.RU.

Процедура проходила в горбольнице №3 Челябинска. Первым укол сделали врачу-эпидемиологу. Сама процедура выглядит абсолютно привычно — так вакцинируют от гриппа или клещевого энцефалита, вводя препарат в предплечье.

В первой партии вакцины «Спутник V», которая пришла на Южный Урал, всего 42 дозы, которые распределили между лечебными учреждениями областного центра, Магнитогорска и Миасса. Их сотрудники прививаются по желанию. «Иммунизация обеспечит дополнительную защиту медиков от возможного инфицирования и поможет избежать тяжелых последствий. Ведь они постоянно находятся в группе риска, помогая пациентам с COVID-19», — пояснили URA.RU в минздраве региона.

Россия первой в мире зарегистрировала и начала производить препарат, способный защитить от коронавируса. Сейчас в стране обкатывается не самая простая процедура вакцинации: ампулы положено хранить при температуре -18 градусов, а прививки придется ставить дважды — второй укол должен последовать через 21 день после первого.

Прививка от ковид. Челябинск
Так выглядит пузырек с первым компонентом вакцины. Второй придется ввести через три недели
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Прививка от ковид. Челябинск
В самой процедуре прививки ничего необычного
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Прививка от ковид. Челябинск
Первым на прививку — врач-эпидемиолог
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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