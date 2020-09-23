На курганский полигон привезли новую партию ядовитых отходов

На курганский полигон свозили ядовитые отходы от производства кожи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На МУП «Шуховский полигон» под Курганом привезли более 500 тонн опасных отходов кожевенного производства. Речь идет о мездре (кожаная часть шкурки), которая пропитана химраствором. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из числа бывших сотрудников полигона.

«Привозили отходы с Каргапольского кожевенного завода. Мездру завозили КАМАЗы. Шкурки были пропитаны жидкостью. Воняло химией и тухлятиной», — пояснил инсайдер.

Со слов другого источника, около пяти лет назад, когда они с напарником начали работать, то не хотели пропускать упомянутые машины. «Мы понимали, что это, как минимум, 3-й класс опасности. Нам позвонил директор Александр Ткаченко и приказал принимать. Говорит, только не на карту, а в сторону пусть вываливают», — уточнил экс-сотрудник полигона. С его слов, в неделю приходили 3-4 машины.

Источники пояснили, что не раз слышали от руководства, будто распоряжение о принятии на полигон опасных отходов исходило от одного из бывших высокопоставленных чиновников. «Фигурировала сумма, которую ему платили бизнесмены -1,5 млн рублей в месяц», — уточнил источник.

В пресс-службе администрации Кургана, к которой относится МУП, прокомментировали, что на полигон принимаются только отходы 4 и 5 классов опасности. «Действующая лицензия МУП позволяет размещение мездры. Отходы в жидком состоянии запрещены к размещению на теле полигона», — говорится в ответе мэрии. Связаться с экс-директором Ткаченко на момент публикации не удалось. Кожевенный завод официально больше не работает.