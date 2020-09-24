Яна Рудковская намерена обратиться в Госдуму с просьбой ввести новый закон Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Семилетний сын российского фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять закон, запрещающий СМИ писать о детях без разрешения их родителей. Свое заявление Александр, которого в семье называют Гном Гномычем, озвучил в своем первом интервью для шоу «Алена, блин!».

Ранее журнал StarHit опубликовал материал о том, что у сына Плющенко и Рудковской якобы может быть психическое расстройство. Как заявила Рудковская, журналисты издания даже не обратились к ней за подтверждением. Сейчас она планирует подать на издание в суд за клевету.

В интервью для шоу «Алена, блин!» Александр заявил, что его очень расстроила эта публикация. «Я хотел бы обратиться к моему любимому президенту Владимиру Путину. Владимир Владимирович, пожалуйста, можете журналу StarHit сказать, чтобы они не писали про меня гадости и про других детей. Пожалуйста, дайте им закон, чтобы они не писали ни про кого гадости без разрешения родителей», — сказал Гном Гномыч.

Как отметила в интервью Яна Рудковская, она действительно планирует обратиться в Госдуму и предложить принять соответствующий закон. Продюсер намерена запретить СМИ выдавать информацию о детях младше 16 лет без разрешения их родителей.