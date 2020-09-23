23 сентября 2020
22 сентября 2020

Тюменский губернатор привился от коронавируса

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Александр Моор голосует за поправки в конституцию. Тюмень, моор александр, маска
Губернатор Тюменской области поставил прививку от коронавируса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменскую область пришла первая партия вакцины от коронавируса. Об этом рассказал глава региона Александр Моор. Губернатор уточнил, что ему уже сделали прививку от COVID-19 и отметил, что чувствует себя хорошо.

«В Тюменскую область пришла первая партия вакцины против ковида. На ней отрабатывали систему доставки медикамента в регион, так как в этой задаче есть свои нюансы. Например, должен строго соблюдаться температурный режим, при котором хранится и транспортируется препарат. Пилотная доставка прошла успешно, начало положено. На последнем онлайн-эфире я ответил, что верю в отечественную вакцину и готов ее испытать на себе. Сказано — сделано, мне поставили вакцину из пилотной партии. Что могу сказать, чувствую себя хорошо, побочных эффектов не наблюдаю., — пояснил губернатор Моор на своей странице в соцсетях.

Он добавил, что вакцину от COVID-19 уже начали ставить тюменским медикам. Препарат в Тюменскую область будет поступать постепенно. В первую очередь его станут распределять среди тех, кто больше всех подвержен риску заражения коронавирусом. Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области заявил о намерении поставить прививку от коронавируса, как только соответствующая вакцина поступит в регион.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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