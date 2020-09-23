Отец Тесака нашел следы пыток на теле сына

Родные намерены добиваться независимой экспертизы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Отец националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем «Тесак», заявил, что обнаружил следы пыток на теле сына. По мнению Марцинкевича-старшего, его сына убили в челябинском СИЗО №3.

«Я осмотрел труп, это было реальное убийство. Там были следы пыток, оторваны два ногтя на ногах», — цитирует Mash Сергея Марцинкевича. Также, по его словам, он обнаружил на теле сына следы инъекции. «Отец „Тесака“ призвал не верить в версию с самоубийством», — резюмирует издание.

Националиста обнаружили мертвым 16 сентября в СИЗО №3 в Челябинске, где он ждал отправки на допрос в Москву. Марцинкевич находился в одиночной камере, где не работало видеонаблюдение.

Адвокат семьи Алексей Михальчик сообщил URA.RU, что у родных сразу возникли сомнения в официальной версии (суицид) и они намерены добиваться возбуждения уголовного дела. 23 августа отец «Тесака» получил в челябинском областном бюро судмедэкспертизы тело сына и увез его в столицу. Из сопроводительных документов следовало, что смерть Максима наступила вследствие «асфиксии, повешения, удушения и удавления с неопределёнными намерениями».