В Кургане родителей попросили принести в детсад обогреватели

Родителей курганского детского сада №140 попросили принести из дома радиаторы, чтобы согреть детей, пока в учреждении нет отопления. Об этом URA.RU рассказал один из родителей детсада, пожелавший остаться анонимным.
«У нас в садике нет отопления. Руководство попросило принести радиаторы, у кого есть. Родители решили хоть как-то обогреть спальню. Дети мерзнут», — объяснил источник. Родитель добавил, что само руководство детсада подало заявку на отопление, и, пока ждет, мерзнет, как и остальные.
Представитель детсада сообщил URA.RU, что отопления у них пока нет, но про просьбу принести обогреватели из дома им ничего неизвестно. Использовать радиаторы, по словам представителя, запрещено по правилам пожарной безопасности.
Юридически «Курганские теплоэнергетические системы» (дочернее предприятие ПАО «КГК»), которые обслуживают район детсада, не могут работать без тарифа, поэтому у компании существует проблема с запуском теплоносителя. «Документы по установлению тарифов так и не появились, но из-за социальной ответственности перед жителям сегодня в первой половине дня тепло начали подавать потребителям первой категории», — объяснили URA.RU в ООО «КТЭС». Социальным учреждениям, которые получают тепло от ПАО «КГК», теплоноситель уже подали.
Пока в городе теплоноситель был подан в 52 детских сада. Поставщики тепла ранее объяснили URA.RU, что, хотя отопительный сезон начался 21 сентября, они не могут получить от областных чиновников необходимые для начала работы документы.
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