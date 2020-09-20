Курганская область осталась без отопления на два месяца

Отопление в дома курганцев могут дать с заметным опозданием. А на улице уже почти отрицательная температура Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане, Шадринске и расположенных рядом поселках не могут начать отопительный сезон, хотя температура на улице около 5 градусов. Поставщики тепла уже полгода не могут получить от областных чиновников необходимые документы. Ситуация обсуждалась на уровне областного полпредства, и правительству Зауралья поручили разобраться с проблемой, но ничего так и не изменилось.

Об этом говорится в письмах на имя губернатора Вадима Шумкова, прокурора Зауралья Андрея Назарова, мэров городов от компаний ООО «Курганские теплоэнергетические системы» («КТЭС», обслуживает часть столицы области и прилегающих поселков) и ООО «Шадринские тепловые сети» («ШТС», обслуживает Шадринск и часть района). Копии писем есть в распоряжении URA.RU.

Тарифы не согласовал департамент госрегулирования цен Ирины Гагариной, соратницы губернатора Вадима Шумкова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По словам энергетиков, областной департамент госрегулирования цен и тарифов (регулятор) не согласовал предприятиям тарифы на отопление, ссылаясь на отсутствие этих организаций в реестре субъектов естественных монополий. Предприятия готовы к отопительному сезону и получили необходимые документы, но не могут начать подачу тепла. «Возможный срыв своевременного запуска тепла, ставит под угрозу комфортное проживание людей, делая жителей города [Шадринска] заложниками сложившейся ситуации», — пояснил гендиректор ООО «ШТС» Евгений Филимонов.

«К нам подключено 333 многоквартирных жилых дома, 345 объектов индивидуального жилищного строительства, 30 важнейших объектов социальной сферы, в том числе комплекс учреждений здравоохранения в поселке Рябково, включая госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Мы получили паспорт готовности к зимнему периоду, однако работу начать не можем», — добавил гендиректор ООО «КТЭС» Михаил Криницын.

Из-за отсутствия тарифов теплоэнергетики не могут даже закупать газ для котельных Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Более того, отсутствие тарифа по цепочке отражается на других компаниях. Например, теплоэнергетики не могут приобрести у ООО «Газпром межрегионгаз Курган» газ, необходимый для выработки тепловой энергии. А, как пояснил URA.RU генеральный директор ПАО «КГК» Сергей Долгов, «Курганская генерирующая компания» хоть и остается единой теплоснабжающей организацией в Кургане, но из-за невозможности купить газ ООО «КТЭС» не сможет произвести тепло и продать его «КГК» для дальнейшей поставки потребителям.

Энергетики еще летом обратились в ФАС РФ, где получили ответ: никаких оснований у регулятора для отказа нет, а вот без тарифа отпуск тепла незаконен. В областном департаменте сейчас ссылаются на судебные разбирательства, после окончания которых и будут приняты решения по тарифам. «Думаю, в ближайшее время суд примет решение», — отметила глава регулятора Ирина Гагарина. Однако заседания судов назначены на 30 сентября и 7 октября, и даже если там будут приняты решения, регулятору понадобится время на установление тарифов, а значит отопление люди могут получить не раньше ноября.

«По отопительному сезону срывов не предвидится. Меня заверили, что все будет нормально», — сообщил глава Шадринска Виктор Ермишкин. Дозвониться до мэра Кургана Андрея Потапова не удалось. По данным источников URA.RU, с проблемами из-за тарифов на тепло столкнулись также в других территориях Зауралья, например, в Каргапольском районе, где работает ООО «Тепло Ресурс». Но официально подтвердить это не удалось (в компанию был направлен вопрос).

Председатель правления РОО «Общественный контроль ЖКХ» Михаил Кузовков считает, что позиция чиновников выглядит странной. «Я не понимаю, почему идет такая длительная проволочка и почему органы власти устранились от своих прямых обязанностей. Причем в ситуации, которая касается безопасности жизнедеятельности граждан. Идет какая-то не очень хорошая кампания со стороны областного правительства», — отметил Кузовков. Он также добавил, что со стороны это выглядит так, будто теплоэнергетиков вынуждают нарушить закон. «Люди могут взять на себя ответственность, и подать тепло. Но это не очень хорошо. Здесь должны действовать органы госвласти», — считает общественник.

В ситуации разбиралось и уральское полпредство — по итогам совещания в начале сентября правительству Зауралья поручили утвердить тарифы, чтобы не заморозить людей. Но на 21 сентября это так и не сделано. В ведомстве, комментируя ситуацию, сказали, что полпред Николай Цуканов лично контролирует подготовку к отопительному сезону. Но затруднились дать более подробный комментарий, пообещав сделать это позже.

URA.RU будет следить за развитием событий.