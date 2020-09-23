23 сентября 2020
22 сентября 2020

В ХМАО назвали главных кандидатов на пост главы депспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер выдвинулся на выборы губернатора Челябинской области. Челябинск, табличка, кандидат
Источник URA.RU назвал главных кандидатов на пост главы депспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стали известны главные кандидаты на должность главы департамента физической культуры и спорта ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа.

«Видят из местных двух кандидатов: первый это Михаил Вторушин директор центра адаптивного спорта Югры, он хорошо себя проявил на аналогичном отборе, а второй — Олег Дресс заместитель директора по спорту АУ «ЮграМегаСпорт», — сообщает источник

Источник добавляет, что сегодня должны объявить о старте общественного отбора. Кандидатам предстоит пройти общественную и экспертную оценки в рамках конференции с участием представителей профессиональных сообществ и общественных советов. Кроме того, они станут участниками теледебатов, где представят свое видение дальнейшей деятельности на посту. Сами кандидаты в разговоре с URA.RU ситуацию комментировать не стали, ответив, что процедура долгая и загадывать не стоит.

Ранее URA.RU писало, что глава департамента физкультуры и спорта Сергей Артамонов покинул свой пост. Он об этом написал на своей странице в соцсетях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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