23 сентября 2020

На Урале возбудили дело о смерти матери троих детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сороковой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, скорая помощь, врачи скорой помощи, скорая медицинская помощь, медики
Делом делом займется следственный комитет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 29-летней жительницы Первоуральска, матери троих детей Екатерины Ямщиковой, погибшей от аппендицита. Об этом URA.RU сообщила Юлия Федотова — юрист, защищающий родственников погибшей женщины. Дело заведено по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека — копия постановления есть в редакции агентства).

По словам Федотовой, «сработали» 23 заявления, которые она подала в сумме в органы полиции, СК и прокуратуру. «Помог и общественный резонанс, плюс вступило в силу решение гражданского суда: мы взыскали более двух миллионов рублей с больницы, — пояснила URA.RU юристка. — Суд усмотрел вину врачей в случившемся, а для правоохранительных органов это серьезный дополнительный фактор».

У погибшей Екатерины Ямщиковой остались трое детей
Фото: соцсети

Трагедия произошла в марте 2019. Екатерина Ямщикова поступила в городскую больницу Первоуральска с аппендицитом, однако медики не смогли вовремя распознать его. «Дежурный хирург должна была в первые же часы провести лапароскопию, но не сделала этого, а отправила женщину в отделение гинекологии, где ей не смогли поставить диагноз», — говорит юрист Федотова. В итоге, Ямщикова умерла от перитонита (вскрывшегося аппендицита).

«Была проведена проверка, были выявлены нарушения, все материалы переданы силовикам, дальше делом занимаются правоохранительные органы», — прокомментировал эту историю пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков. В Следственном комитете по Свердловской области URA.RU сообщили, что пока не комментируют данное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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