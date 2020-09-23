Губернатор Моор назначил главу в ключевой для региона департамент

Губернатор Моор назначил главой регионального департамента финансов Михаила Таранова Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Новым главой регионального департамента финансов стал Михаил Таранов. Об этом сообщил оперативный штаб Тюменской области. Там добавили, что губернатор региона Александр Моор уже подписал распоряжение о назначении.

«В ходе заседания президиума правительства Тюменской области губернатор Александр Моор объявил, что сегодня, 24 сентября, подписал распоряжение о назначении Михаила Таранова на должность директора регионального департамента финансов», — указано в сообщении оперштаба.

Ранее Таранов занимал в региональном департаменте финансов должность заместителя директора. Как писало URA.RU, за день до этого свой пост покинул глава департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов. Как указано в официально сообщении по этому поводу, экс-чиновник пошел на повышение.