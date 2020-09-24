Эпидемиолог: почему ужесточили правила прилета в Россию

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За границей зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За границей сильно ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Из-за этого Роспотребнадзору пришлось ужесточить ограничительные меры для прилетающих из-за рубежа россиян, объяснил URA.RU замдиректора по клинической работе «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Виктор Малеев.

«За границей повысилась заболеваемость. За границей рост заболеваемости больше, чем у нас. (Поэтому) сейчас надо и изолироваться, и справку предоставлять», — сказал Виктор Малеев.

В ответ на официальный запрос URA.RU Роспотребнадзор подтвердил слова эпидемиолога. «Изменения касаются только прибывающих воздушным транспортом россиян. Для иностранных граждан, прибывающих в РФ воздушным транспортом, правила не изменились», — уточнили также в пресс-службе ведомства.

О плохой ситуации с коронавирусом за границей пишет и telegram-канал РИА «Новости». По данным СМИ, в некоторых регионах Европы на сегодня ситуация хуже, чем была в марте.

24 сентября Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте новое разъяснение для россиян, которые возвращаются из-за границы. Теперь граждане снова должны будут самоизолироваться после прилета в Россию до прихода результатов теста на коронавирус. За последние сутки только в России выявили более 6,5 тысяч заражений COVID-19, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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