Курганские аграрии теряют покупателей и готовятся к убыткам

В Курганской области урожайность зерна упала почти на треть Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Урожайность зерна в Курганской области сократилась почти на треть по сравнению с прошлогодними значениями. Информация об этом опубликована в сводке регионального департамента АПК. Аграрии винят плохую погоду и готовятся к возможным убыткам.

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур на 23 сентября составляла 13,7 центнеров с гектара (год назад — 18,7 ц/га). Уже убрано почти 89% площадей, но намолочено всего 1,33 млн тонн зерна. В 2019 году аграрии собрали почти два миллиона тонн зерна, и шансов достичь таких показателей в этом году уже не остается.

В такой ситуации виновата аномальная жара, сменившаяся обильными осадками, считает гендиректор ЗАО «Путь к коммунизму» Владимир Остапенко. «Качественного зерна мы не получили. Урожай пророс на корню. У некоторых сортов до 80% зерна проросло», — заявил он URA.RU. Что делать с проросшим зерном, аграрии не знают. «У нас проблема с реализацией. Его никто не берет», — рассказал Остапенко.

В большей степени пострадал урожай с более ранними сроками сева — в основном это элитные семена. «То есть на будущий год будет проблема с семенами», — считает Остапенко. Сумму убытков он не назвал: «Это зависит от того, как мы продадим хлеб, который убрали». Ситуацию спасают озимые, урожай которых оказался хорошим. Однако аграрий считает, что без господдержки многим из его коллег в следующем году будет тяжело.

Предприниматель Олег Колташов полагает, что недостатка в зерне не будет. «Страна соберет 130 млн тонн, а потребляет она 78 млн тонн. Плюс переходящие остатки с прошлого года», — пояснил он URA.RU. При этом Колташов не исключил, что у некоторых аграриев могут возникнуть финансовые проблемы: «Проросшая пшеница становится токсичной, и она практически никому не нужна».