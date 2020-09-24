Главный курганский следователь остался без первого зама

Первый заместитель руководителя СУ СКР по Курганской области Дмитрий Цымбаленко ушел в отпуск. Однако после отпуска он может не вернуться на прежнее место. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из числа приближенных к силовикам.
«У него подходит очередная аттестация в ноябре. А он уже два пятилетних срока отработал [в должности первого зама], дальше должна быть ротация. Получается, что при сложившейся практике его должны передвинуть в другой субъект, либо уволить, либо перевести на нижестоящую должность», — рассказал осведомленный источник.
Он не исключил, что Цымбаленко, с учетом его опыта, могут предложить хороший вариант продолжения карьеры. Или все-таки оставить в прежней должности. «Правило [о невозможности оставаться в должности более двух сроков] официально не закреплено, вдруг для уважаемого человека сделают исключение. А он действительно уважаемый. Авторитет в управлении у него огромнейший», — поделился инсайдер.
Другой источник считает, что Цымбаленко предпочтет уйти на пенсию. Выслуга позволяет. «Работа там напряженная. Когда-то приходит время вспомнить о себе. Если он решит уйти на пенсию, для управления это будет большая потеря», — считает инсайдер. В пресс-службе областного СУ СК URA.RU по поводу возможных кадровых перестановок ответили без комментариев.
На сайте ведомства говорится, что Цымбаленко в января 2001 г. работал в органах прокуратуры. В прокуратуре Курганской области с марта 2004 г. занимал должность начальника отдела по расследованию особо важных дел. В 2008 г. был назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления по Курганской области.
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