Англия выступила против Лукашенко

Министерство иностранных дел Великобритании готовит пакет санкций против белорусских чиновников. По данным ведомства, ограничительные меры введут в отношении причастных к нарушению прав человека в республике.
«МИД распорядился подготовить санкции в отношении виновных в нарушении прав человека в Белоруссии», — цитирует ТАСС главу британского ведомства Доминика Рааба. Таким образом, данные меры стали своеобразным ответом Великобритании на вчерашнюю инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее главы МИД стран Евросоюза обсудили введение санкций против Белоруссии. Несмотря на то, что большинство в Совете ЕС высказалось за их введение, решение было заблокировано представителями Кипра.
Сами кипрские чиновники не против санкций по отношению к Белоруссии. Однако условием своего согласия с Евросоюзом они назвали введение мер против Турции, которые заставили бы ее прекратить разведку и добычу газа на спорной территории Средиземного моря.
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