В Госдуме предложили изменить правила ипотеки

В России нужно изменить правила ипотеки. Об этом говорится в пресс-релизе главы думской фракции «Справедливой России» Сергея Миронова.
«В России в первые годы погашения кредита людям приходится сначала выплачивать большую часть от процентов за все время ипотеки. Такие несправедливые правила надо менять. Выплату процентов по ипотеке нужно равномерно распределять на весь срок кредитования», — считает Миронов.
Депутат объяснил, что существующее положение не только несправедливо, но и вредит экономике, поскольку строительный рынок сейчас развивается в основном за счет ипотек. Вместе с тем, россияне из регионов не спешат брать ипотеки из-за невыгодной ситуации с процентами. Как следствие, застройщики не хотят наращивать объемы работ. Если проценты за ипотеку равномерно распределятся по выплатам, спрос на недвижимость возрастет, заключил Миронов.
При этом к концу 2020 года новостройки в России могут сильно подорожать. Из-за высокого спроса на льготные ипотеки цены вырастут на 15%, пишет телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в