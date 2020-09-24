Губернатор Артюхов повышает зарплаты чиновникам ЯНАО

Работникам госучреждений ЯНАО зарплаты проиндексируют уже 1 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 октября в ЯНАО будут проиндексированы зарплаты работникам учреждений окружного подчинения. Соответствующее постановление за подписью губернатора Дмитрия Артюхова было опубликовано на сайте ямальского правительства.

«Установить индексацию на 4 процента с 01 октября 2021 года», — говорится в тексте документа. Зарплаты проиндексируют работникам госучреждений ЯНАО, служащим и рабочим заксобрания и счетной палаты региона, а также транспортному персоналу представительств округа в других регионах.

Указывается, что индексация производится «в целях реализации статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации». Суммы, на которые будет проиндексированы зарплата, будут округляться в большую сторону до целого рубля.

Аналогичные решения в отношении работников муниципальных учреждений будут приняты позже. Мэрам рекомендовано сделать это до 1 ноября.

Ранее губернатор распорядился выплачивать региональную надбавку студентам-медикам, обучающимся по целевым направлениям. Со следующего года старшекурсникам, успевающим на «хорошо» и «отлично», будут доплачивать по 10 тысяч рублей ежемесячно.